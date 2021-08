Intrigo CR7: ora la pista Manchester City si accende. Le ultime

- Consigliato per te -

Ore caldissime in casa Juventus: lo scontento Cristiano Ronaldo appare a un passo dal Manchester City. Gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa

Arrivano importanti aggiornamenti sul fronte Cristiano Ronaldo: assodata la volontà del portoghese di cambiare aria e lasciare Torino, si registrano importanti passi avanti anche nella trattativa con il Manchester City.

I Citizens appaiono infatti come l’unica via possibile di cessione per l’asso portoghese che questa mattina, tramite il proprio agente Jorge Mendes, ha incontrato la dirigenza bianconera per fare il punto della situazione.

Sebbene Nedved e soci abbiano confermato la volontà di non lasciar partire a 0 Ronaldo, ambienti vicini al giocatore, così come raccolto da Tuttomercatoweb, confermerebbero lo stato avanzato delle trattative.

Nessuno scambio in vista con giocatori come Bernardo Silva, Sterling o Gabriel Jesus, come inizialmente palesato su diverse testate nazionali, ma un conguaglio adatto a soddisfare le richieste della Juventus.

La volontà di CR7 di trasferirsi al Manchester City potrebbe essere decisiva nel far pendere verso una risoluzione positiva la trattativa tra le parti: le prossime ore saranno decisive, in un verso o nell’altro.

Potrebbe essere proprio Pep Guardiola il prossimo allenatore del fenomeno di Madeira: come reagiranno i tifosi del Manchester United all’approdo sulla sponda Blue di Cristiano Ronaldo.