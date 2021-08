Ronaldo: il futuro del portoghese è appeso a un filo. La situazione

Il Manchester City piomba forte su Cristiano Ronaldo con l’agente del portoghese che vuole spingerlo lontano da Torino. I possibili scenari

Per Cristiano Ronaldo si prospettano giorni di fuoco. Il futuro del portoghese pare quanto mai incerto e Jorge Mendes, suo agente, sta provando in tutti i modi a portarlo lontano da Torino. La Juventus non vuole privarsi della sua punta di diamante, quantomeno non gratuitamente, e chiede, per la cessione di CR7, una cifra vicina ai 30 milioni di euro per ammortare l’operazione al bilancio della stagione 2021/22.

Capitolo City

Il Manchester City pare la squadra che, fino ad ora, si è mossa con più convinzione in direzione Ronaldo. Il procuratore del portoghese pare stia intavolando la trattativa proprio con i Citizens che, però, non intendono versare alcun corrispettivo ai bianconeri e vogliono assicurarsi le prestazioni di CR7 in maniera gratuita pagandogli solo lo stipendio. La Juventus temporeggia, conscia che un’operazione del genere sarebbe a dir poco deleterea per le proprie casse.

Capitolo PSG

L’altro club al quale Ronaldo è stato accostato con forza è il Paris Saint Germain. Il club parigino è intenzionato ad assicurarsi le prestazioni dell’attaccante al massimo entro la prossima stagione prendendolo a parametro zero, quando, cioè, il portoghese si svincolerà dalla Juventus. La forte concorrenza del Manchester City può, però, accelerare di molto i tempi dell’operazione, dato che un’eventuale partenza di Ronaldo verso l’Inghilterra precluderebbe il colpo a zero per la prossima stagione. È per questo motivo che i parigini hanno messo sul piatto Mbappé offrendolo al Real Madrid. I Blancos, rispondendo alle avances francesi hanno offerto al club, per assicurarsi le prestazioni del francese, una cifra intorno ai 160 milioni di euro. L’offerta è stata rifiutata, ma la verità è che la trattativa si potrebbe agevolmente intavolare davanti ad un’offerta di poco superiore.

L’estate che stiamo trascorrendo è tra le più calde. La trattativa Ronaldo la sta rendendo bollente.