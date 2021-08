Roma-Trabzonspor, probabili formazioni: Abraham o Shomurodov davanti?

Allo stadio Olimpico, Roma-Trabzonspor si giocano il ritorno dei playoff di Conference League: si riparte dal 2-1 dell’andata. Le probabili formazioni e dove vedere il match

Roma-Trabzonspor vogliono entrare in Europa, essere protagoniste nella Conference League: allo stadio Olimpico si gioca la partita di ritorno del playoff decisivo per l’accesso alla fase a gironi. Si riparte dal 2-1 per la squadra allenata da Josè Mourinho con le reti di Pellegrini e Shomurodov.

Va ricordato che non esiste la legge del gol “doppio” in trasferta, abolita da quest’anno dalla UEFA: pertanto la Roma è chiamata a difendere il risultato ma lo Special One non vuole altra cosa che la vittoria, puntando anche sull’apporto dei quasi 30.000 dell’Olimpico. I turchi dei tanti ex “italiani” (Bruno Peres, Vitor Hugo, Gervinho, Hamsik e Cornelius) vuole vendicare la sconfitta dell’andata e venderà cara la pelle per cercare di ribaltare il pronostico dell’andata e provare il “sacco di Roma”.

Arbitro dell’incontro sarà il signor Jovanovic: il fischio d’inizio del match è fissato alle ore 19 con diretta su Sky Sport Football ed anche in streaming sui canali social (Facebook, Twitter e Youtube) della Roma.

QUI ROMA – No turnover: diktat chiaro quello di Josè Mourinho che non vuole cali di concentrazione ed è intenzionato a confermare in blocco l’11 schierato contro la Fiorentina. Il dubbio principale è legato al dualismo Abraham-Shomurodov ma l’inglese sembra in vantaggio per partire dal 1′. Zaniolo certo di una maglia da titolare, vista la squalifica in campionato, pronto a mettersi in linea con Pellegrini e Mkhitaryan sulla trequarti. Confermato Ibanez al centro con Mancini davanti a Rui Patricio.

Le probabili formazioni

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham – All. Mourinho.

Trabzonspor (4-3-3): Cakir; Bruno Peres, Edgar lè, Hugo, Koybasi; Bakasetas, Ozdemir, Hamsik; Gervinho, Cornelius, Nwakaeme. – All. Avci.

Arbitro: Jovanovic