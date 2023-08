Investito da un’auto ad Eboli: morto 34enne

di Rita Milione

Tragedia sul Litorale di Eboli, dove nella giornata di ieri un 34enne di origini marocchine – come riporta Salerno Today – è morto dopo essere stato investito da un’auto a Campolongo. Velocemente sul posto sono giunti i sanitari del 118, che hanno trasportato il 34enne presso l’ospedale di Battipaglia.

Purtroppo, per il giovane, giunto in ospedale in gravi condizioni, non c’è stato nulla da fare. Indagano i Carabinieri della stazione di Santa Cecilia, che hanno avviato le ricerche per individuare il conducente dell’auto pirata.