Oroscopo Branko venerdì 11 agosto 2023: Gemelli soddisfatto

Ariete Cari Ariete, lasciatevi da parte un dispiacere o una discussione e recuperate i rapporti con le persone alle quali tenete di più. Inutile rivangare il passato, concentratevi sul futuro e siate ottimisti. Potete ottenere grandi conquiste e raggiungere importanti traguardi.

Toro Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, questi astri vi rendono particolarmente attivi e ricchi di energia, da spendere al massimo delle vostre forze ed energie. I rapporti sono a dir poco vivaci e potete mantenere la stabilità che tanto amate. Attenti a chi proverà a mettervi i bastoni fra le ruote.

Gemelli Cari Gemelli, in questa settimana potete togliervi ancora belle soddisfazioni, perché le stelle vi assistono. Potete così superare e risolvere problemi sentimentali ed economici di lungo corso. Fatevi avanti e preparatevi ad affrontare tutte le sfide che vi attendono. In amore siate più dolci con il partner.

Cancro Cari Cancro, in amore il cielo è brillante e ricco di novità. Potete conquistare l’anima gemella o una persona che vi piace da tempo. Non avete fretta di trovare un partner, ma non potete neanche restare sempre da soli. Forse è davvero arrivato il momento di lanciarsi in nuove avventure.

Leone Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 11 agosto 2023), siete particolarmente romantici. Se c’è una persona che vi piace, potete conquistarla con il vostro fascino poetico. Cercate poi con il tempo di non mostrare il vostro lato prepotente e dominante.

Vergine Cari Vergine, avete tante ottime idee che aspettano solo di concretizzarsi e diventare reali. Potete credere in un progetto difficile ma che si realizzerà prima e meglio del previsto. Siete disposti a tutto pur di chiudere un lavoro importante. I riconoscimenti non mancheranno. Periodo d’oro in amore, sentite le farfalle nello stomaco.

Bilancia Cari Bilancia, sul lavoro non mancano le difficoltà, ma con un bel sorriso e tanta felicità i vostri clienti rimarranno affascinati. Insomma, gli affari procedono per il meglio, anche perché voi ci sapete fare e si vede. Forse in amore siete un po’ freddi e distanti. Si è rotto qualcosa?

Scorpione Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, avete tanti dubbi e perplessità che si affastellano nella vostra mente. Prendetevi del tempo per pensare di più a voi stessi e ai vostri cari. Forse avete bisogno di cambiare aria, addirittura lavoro o amicizie.

Sagittario Cari Sagittario, questa settimana sta dando i frutti sperati e siete riusciti a ottenere grandi cose. Godetevi un po’ di serenità. Attenzione però ai rapporti con Sagittario, Sagittario e Sagittario. Rispondete a tono davanti alle accuse e alle minacce di chi proverà a mettervi il bastone fra le ruote.

Capricorno Cari amici del Capricorno, avete bisogno di riposare e ricaricare le pile, ma per molti questi saranno giorni di grande impegno e stress. Nonostante l’imminente Ferragosto, infatti, siete impegnati con il lavoro. Centellinate le forze e cercate di fare solo ciò che vi entusiasma davvero. Dovete anche saper rinunciare al superfluo.

Acquario Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 11 agosto 2023), volete gestire troppe cose contemporaneamente e rischiate di fare solo danni. Meglio darsi delle priorità e capire da che parte state andando. Fatevi aiutare da una persona fidata e prendetevi del tempo per quello che state trascurando.