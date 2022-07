“Io, tu e l’estate”, il nuovo singolo di Napoleone: testo e significato

Riprendendo sonorità di Pino Daniele, con echi di “Figli Delle Stelle” di Alan Sorrenti, Napoleone ci regala un immediato inno estivo radiofonico dall’irresistibile ritmo pop\funk: “Io, tu e l’estate”, disponibile per la programmazione radiofonica da oggi venerdì 8 luglio!

“Certe volte – recita Napoleone – l’estate può diventare un luogo spensierato dove abitare. Rievoca amori, amicizie, ricordi e il caldo con la faccia sotto alle fontane.“

Io, tu e l’estate “è una cartolina romantica da inviare a chi è ormai lontano ma nonostante tutto resta e resterà per sempre un punto fermo della nostra vita.” come spiega l’artista stesso.

Un brano dalle sonorità funk, che trasporta ancora una volta l’ascoltatore in un viaggio leggero e nostalgico attraverso un ritmo fresco e travolgente.

Il brano, scritto e prodotto a quattro mani con Giordano Colombo, andrà ad arricchire la setlist degli appuntamenti live dell’artista in un calendario curato da Magellano, che lo vedrà alternarsi con esibizioni in trio e in solo.

CALENDARIO LIVE IN AGGIORNAMENTO:

13 Luglio Monopoli (Bari) Porto Rubino

14 luglio Capaccio Paestum (Salerno) Palco Sospeso – Centro Storico

15 luglio Muro Lucano (Potenza) – Indie Music Fest

05 Agosto Porto Empedocle (Agrigento) -Light Blue Sea Sound Fest

20 agosto Trani (Barletta – Trani) – Controcorrente SOS

23 Agosto Carpi (Modena) – Tutti giù nel Parco

Testo – Io, tu e l’estate

—-