De Gregori e Venditti in concerto: parte la tournée insieme

Sabato 18 giugno allo stadio Olimpico di Roma, per la prima volta insieme Francesco De Gregori e Antonello Venditti in concerto. Tutto è pronto per l’attesissima data zero che segna l’inizio di una strepitosa tournée insieme.

Accompagnati da una band d’eccezione, De Gregori e Venditti si esibiranno nel cuore della capitale. Gli artisti canteranno dal vivo in un concerto evento che mette insieme il meglio della musica d’autore italiana. Insieme a De Gregori e Venditti infatti, debutterà sul palco una formazione di musicisti che da anni collaborano separatamente con i due artisti.

A partire da Alessandro Canini alla batteria, passando per Danilo Cherni alle tastiere e Carlo Gaudiello al piano, fino ad arrivare a Primiano Di Biase (hammond). Ci saranno inoltre: Fabio PIgnatelli (basso), Amedeo Bianchi (sax), Paolo Giovenchi (chitarre), Alessandro Valle(pedal steel guitar e mandolino). Per l’occasione, sul palco anche Fabiana Sirigu al violino e le coriste Laura Ugolinie Laura Marafioti.

Sarà uno spettacolo unico

Prodotto e organizzato da Friends & Partners, il concerto di sabato prossimo sarà l’occasione per il pubblico di assistere ad uno spettacolo unico ed emozionante, in cui i due artisti daranno nuova veste ai loro più grandi successi: canzoni che sono entrate nel cuore della gente, nelle storie delle persone, che sono la colonna sonora di intere generazioni.

Da luglio, inoltre, i due artisti saranno protagonisti di lunga tournée, “VENDITTI & DE GREGORI”, nelle più importanti location all’aperto d’Italia.

Ecco le date del tour estivo

7 luglio – FERRARA – Piazza Trento Trieste (Summer Festival)

10 luglio – LUCCA – Piazza Napoleone (Summer Festival)

12 luglio – VERONA – Arena di Verona

14 luglio – MAROSTICA (VI) – Piazza Castello (Summer Festival)

16 luglio – CATTOLICA – Arena della Regina

18 luglio – TREVISO – Arena della Marca

20 luglio – LA SPEZIA -Piazza Europa

22 luglio – CHIETI – Anfiteatro La Civitella

24 luglio – PALMANOVA (UD) – Piazza Grande (Estate di Stelle)

29 luglio – NAPOLI – Arena Flegrea

31 luglio – BENEVENTO – Museo Agricolo Musa

19 agosto – FASANO (BR) – Piazza Ciaia

21 agosto – LECCE – Pala Live (Oversound Festival)

23 agosto – ROCCELLA JONICA (RC) – Teatro al Castello (Summer Festival)

25 agosto – PALERMO -Velodromo

27 agosto – TAORMINA (ME) – Teatro Antico

28 agosto – TAORMINA (ME) – Teatro Antico

1 settembre – ROMA – Cavea Auditorium Parco della Musica

2 settembre – ROMA – Cavea Auditorium Parco della Musica

5 settembre – BRESCIA – Piazza Della Loggia

In arrivo una serie in 6 episodi

È attualmente disponibile in binge sulla piattaforma streaming discovery+ la serie “VENDITTI & DE GREGORI – FALEGNAMI & FILOSOFI”, il racconto filmato delle prove che hanno visto impegnati i due cantautori romani prima della partenza del tour. Diretta da Stefano Pistolini, la serie in 6 episodi è un progetto inedito, realizzato in collaborazione con Caravan, Friends&Partners e New Sound City,che per la prima volta apre al pubblico il cantiere musicale dei due artisti alle prese con gli arrangiamenti delle loro canzoni più famose, e svela i loro caratteri, le loro diverse personalità e i loro spigoli in una lunga storia di amicizia e complicità musicale.

Sono già disponibili sulle piattaforme streaming e in digital download, i brani “Generale” e “Ricordati di Me” sono contenuti in un esclusivo 45 giri da collezione disponibile su Amazon. Radio Italia solomusicaitaliana è la radio partner del tour.