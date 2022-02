Io vivrò (senza te): testo e significato del brano scelto da Giusy Ferreri

Finalmente è arrivato il giorno tanto atteso per Sanremo. Vedremo, infatti, le esibizioni delle Cover. Ogni artista ha scelto un pezzo del passato. Quale sarà, dunque, il brano cantato da Giusy Ferreri? Lei rivisiterà “Io vivrò (senza te)” di Lucio Battisti, uscita nel 1968 e con lei ci sarà Andy (tastierista dei Bluvertigo).

Significato della canzone “Io vivrò senza te”

La canzone parla della fine di un amore e del superamento della delusione. Il cantante si rivolge alla donna amata, dicendole che andrà avanti anche senza di lei nonostante non sia ancora a conoscenza degli strumenti per farlo:

“Che non si muore per amore /È una gran bella verità Perciò, dolcissimo mio amore /Ecco quello /Quello che da domani mi accadrà”.

La quotidianità per combattere il dolore

Il protagonista si affida all’abitudine e alla quotidianità per combattere il dolore, infatti si riappropria della sua vita, come è giusto che sia:

“Io vivrò /Senza te Anche se ancora non so /Come io vivrò Senza te /Io senza te Solo continuerò /E dormirò Mi sveglierò /Camminerò Lavorerò /Qualche cosa farò Qualche cosa farò Sì, qualche cosa farò Qualche cosa di sicuro io farò/Piangerò”.

Il ritorno alla mente e la negazione del pensiero

Non ha senso pensare a qualcosa che non esiste più e che non si può più cambiare. Riflettere sulle cose che ci fanno soffrire, di conseguenza, non è forse contro ogni amor proprio?

“E se ritorni nella mente /Basta pensare che non ci sei Che sto soffrendo inutilmente/Perché so Io so che non tornerai”.

Testo della canzone scelta da Giusy Ferreri

Che non si muore per amore

È una gran bella verità

Perciò, dolcissimo mio amore

Ecco quello

Quello che da domani mi accadrà

Io vivrò

Senza te

Anche se ancora non so

Come io vivrò

Senza te

Io senza te

Solo continuerò

E dormirò

Mi sveglierò

Camminerò

Lavorerò

Qualche cosa farò

Qualche cosa farò

Sì, qualche cosa farò

Qualche cosa di sicuro io farò

Piangerò

Sì, io piangerò

E se ritorni nella mente

Basta pensare che non ci sei

Che sto soffrendo inutilmente

Perché so

Io so che non tornerai

Senza te

Io senza te

Solo continuerò

E dormirò

Mi sveglierò

Camminerò

Lavorerò

Qualche cosa farò

Qualche cosa farò

Sì, qualche cosa farò

Qualche cosa di sicuro io farò

Piangerò

Sì, io piangerò

Io piangerò

Io piangerò

Io piangerò

Io piangerò