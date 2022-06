iOS 16, ecco tutte le novità del nuovo sistema operativo Iphone

Ios 16, ci siamo. L’occasione per svelare il nuovo sistema operativo Apple per Iphone è stata l’apertura della WWDC 2022 conferenza annuale dedicata agli sviluppatori.

Quali sono le novità? Partiamo dal presupposto che la nuova versione del sistema operativo sarà già installata di default su Iphone 14 che sarà presentato entro settembre. Naturalmente il nuovo aggiornamento sarà disponibile a tutti per autunno.

L’idea principe di iOS 16 è di fornire una maggiore libertà di manovra. Saranno esclusi dagli aggiornamenti gli Iphone 7, 6S e 6s plus.

Nuova vita alla schermata di blocco

Personalizza il tuo iPhone in modi tutti nuovi: metti in primo piano le tue foto preferite, scegli lo stile di numeri e lettere, e aggiungi i widget che vuoi per avere sott’occhio le informazioni che ti servono.

Crea più schermate di blocco

Ora puoi creare più schermate di blocco con sfondi e stili diversi, e passare facilmente da una all’altra. Ti serve ispirazione? Dai uno sguardo alla galleria di wallpaper o alle raccolte a tema: ti suggeriscono perfino che foto mettere.

Notifiche

Le notifiche ti appaiono nella parte bassa della schermata di blocco, per essere più discrete. Puoi vederle come elenco o raggruppate, oppure scegliere di nasconderle del tutto.

Personalizza facilmente le full immersion

Non solo impostare le full immersion è più semplice, ora puoi anche scegliere le app e le persone che possono mandarti notifiche e quelle che invece vuoi silenziare. Collega le schermate di blocco alle tue full immersion: l’aspetto del tuo iPhone rispecchierà il modo in cui vuoi usarlo in quel momento. Scorri col dito e in un attimo passi dalla schermata Personale a quella Lavoro, per ritrovare al volo i widget con i tuoi appuntamenti, le previsioni del tempo per quando esci di casa e così via.

Condivisione intelligente

Scegli quali foto includere, per esempio quelle scattate a partire da una certa data o che ritraggono determinate persone. Dopo aver impostato la Libreria condivisa, potrai aggiungere le foto direttamente dall’app Fotocamera, e decidere se condividerle in automatico quando altri membri della Libreria condivisa sono nei paraggi. In più, i suggerimenti smart ti consiglieranno altri scatti da aggiungere.

Messaggistica

Ora puoi modificare un messaggio appena inviato, oppure annullare del tutto l’invio.1 E se non hai tempo di rispondere subito a un messaggio appena arrivato, segnalo come non letto per tornarci quando hai tempo.

Scopri com’è bello ritrovarsi con gli amici su Messaggi: insieme potete ascoltare musica, guardare un film e commentarlo in diretta.2 E chi mette in pausa lo fa per tutti, così rimanete sempre in sync.

Nuovi modi di collaborare

Note, presentazioni, promemoria, gruppi di pannelli di Safari e tanto altro: condividili in Messaggi e dai il via al lavoro di gruppo. Vedrai nel thread gli aggiornamenti ai progetti condivisi, e potrai contattare le altre persone direttamente dall’app che stai usando.

Mail

La funzione di ricerca propone risultati più precisi e completi, e ti mostra dei suggerimenti ancora prima che tu inizi a scrivere.

“Testo attivo” per i video

Mentre stai guardando un video, metti in pausa su un qualsiasi fotogramma che contiene del testo: potrai copiarlo, tradurlo o cercarlo sul dizionario e su internet, proprio come fai di solito.

Usa Dettatura insieme alla tastiera

Per inserire del testo, passa indifferentemente dalla voce al tocco. Digita con la tastiera, fai tap nel campo di testo, sposta il cursore e inserisci i suggerimenti QuickType: puoi fare tutto senza mai disattivare Dettatura.

Carte e biglietti per i mezzi di trasporto in Mappe

Aggiungi nuove carte in Wallet, controlla e ricarica il credito, e vedi il costo complessivo del tuo viaggio. Senza mai uscire da Mappe.

App Salute aggiornata

La nuova sezione Farmaci ti aiuta a ricordare quali medicinali prendere e quando, e ti dà informazioni sulle loro caratteristiche.14 E per prenderti cura delle persone a cui tieni, ora puoi invitarle a condividere con te i loro dati sanitari.

App Fitness su iPhone

Con l’app Fitness tieni d’occhio le tue performance e raggiungi i tuoi traguardi anche se non hai un Apple Watch. Adesso, passi e distanze rilevati dai sensori dell’iPhone e i dati degli allenamenti registrati da altre app ti forniscono una stima delle calorie bruciate che ti aiutano a raggiungere il tuo obiettivo Movimento quotidiano.

Controllo di sicurezza

Con la funzione “Controllo di sicurezza”, chi si trova ad affrontare una situazione di violenza domestica o coniugale può verificare e resettare gli accessi precedentemente accordati ad altre persone: le autorizzazioni per la privacy delle app vengono disabilitate, e Messaggi e FaceTime saranno attivi solo sul dispositivo in uso.