Ultimo: ecco la Scaletta del Tour “Stadi 2022”

Il tour “Stadi 2022” di Ultimo è partito domenica 5 giugno 2022 dallo Stadio Comunale di Bibione e proseguirà a Firenze, Ancona, Torino, Napoli, Modena, Bari, Pescara, Catania, Roma e Milano. Scopriamo, insieme, quali saranno le canzoni che canterà e dove e quando si esibirà.

Ultimo: Scaletta Tour “Stadi 2022”

BUONGIORNO VITA DOVE IL MARE FINISCE QUEI RAGAZZI CASCARE NEI TUOI OCCHI IL BALLO DELLE INCERTEZZE POESIA SENZA VELI VIENI NEL MIO CUORE NIENTE PICCOLA STELLA IPOCONDRIA SUL FINALE + strumentale MEDLEY: NON SAPERE MAI DOVE SI VA, SUPEREROI, IL BAMBINO CHE CONTAVA LE STELLE, QUELLA CASA CHE AVEVAMO IN MENTE, L’UNICA FORZA CHE HO, STASERA, PETER PAN COLPA DELLE FAVOLE RONDINI AL GUINZAGLIO FATEME CANTÀ I TUOI PARTICOLARI PIANETI TI DEDICO IL SILENZIO LA STELLA PIÙ FRAGILE DELL’UNIVERSO GIUSY FARFALLA BIANCA QUEL FILO CHE CI UNISCE / TUTTO QUESTO SEI TU 22 SETTEMBRE SOGNI APPESI

Le Date del Tour

domenica 5 giugno 2022 Bibione @ Stadio Comunale

sabato 11 giugno 2022 Firenze @ Stadio Artemio Franchi – SOLD OUT

domenica 12 giugno 2022 Firenze @ Stadio Artemio Franchi – SOLD OUT

venerdì 17 giugno 2022 Ancona @ Stadio del Conero

mercoledì 22 giugno 2022 Torino @ Stadio Olimpico Grande Torino – SOLD OUT

sabato 25 giugno 2022 Napoli @ Stadio Diego Armando Maradona – SOLD OUT

domenica 26 giugno 2022 Napoli @ Stadio Diego Armando Maradona

giovedì 30 giugno 2022 Modena @ Stadio Alberto Braglia – SOLD OUT

domenica 3 luglio 2022 Bari @ Stadio San Nicola

giovedì 7 luglio 2022 Pescara @ Stadio Adriatico – SOLD OUT

lunedì 11 luglio 2022 Catania @ Stadio Cibali

martedì 12 luglio 2022 Catania @ Stadio Cibali

domenica 17 luglio 2022 Roma @ Circo Massimo – SOLD OUT

sabato 23 luglio 2022 Milano @ Stadio San Siro – SOLD OUT

domenica 24 luglio 2022 Milano @ Stadio San Siro – SOLD OUT