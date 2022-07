iPhone, arriva la modalità isolamento: ecco come funziona

Migliora la sicurezza degli iPhone, infatti Apple ha annunciato l’arrivo, con i prossimi aggiornamenti d’autunno dei sistemi operativi iOS 16, iPad OS 16 e macOS Ventura, di una nuova funzionalità in grado di offrire una protezione aggiuntiva personalizzata agli utenti che potrebbero essere a rischio di attacchi mirati.

Apple ha anche fornito dettagli sulla sovvenzione di 10 milioni di dollari a favore della cybersicurezza annunciata lo scorso novembre, e destinata a supportare le organizzazioni della società civile che si occupano di ricerca e sensibilizzazione sul tema dello spyware mercenario.

Come funziona la modalità isolamento?

Questa nuova modalità rafforza ulteriormente le difese dei dispositivi limitando drasticamente alcune funzionalità. Tra queste:

• Messaggi: viene bloccata la maggior parte degli allegati che non sono immagini. Alcune funzioni, come l’anteprima dei link, sono disabilitate.

• Navigazione web: alcune tecnologie web complesse, come la compilazione JavaScript JIT (just-in-time), sono disabilitate a meno che l’utente non escluda un sito affidabile dalla modalità di isolamento.

• Servizi Apple: inviti e richieste di servizi in entrata, incluse le chiamate FaceTime, sono bloccati se l’utente non ha inviato precedentemente una chiamata o una richiesta alla persona da cui provengono.

• Le connessioni via cavo a computer o accessori sono bloccate quando l’iPhone è bloccato.

• Non è possibile installare profili di configurazione, e il dispositivo non può essere registrato in un sistema di gestione dei dispositivi mobili (Mobile Device Management, MDM), quando la modalità di isolamento è attiva.