Isola dei Famosi 2022: Lory Del Santo lascia Marco Cucolo in diretta

All’Isola dei Famosi ci sono andati insieme ma, è stato proprio il reality a farli lasciare. Lory Del Santo ha infatti deciso di porre fine alla sua relazione con Marco Cucolo. La donna ha accusato il compagno di non averla difesa dagli attacchi degli altri naufraghi: “Quando ti hanno chiesto di me, hai detto che ero così anche a casa. Ho capito bene qual era il tuo gioco. Dovevi conquistare i tuoi amici così non ti avrebbero votato. Sono stata attaccata da un branco di 7 lupi e tu non mi hai difeso nell’unico momento in cui dovevi tirare fuori una frase semplice“.

Marco ha provato a difendersi spiegando che per molti giorni è stato assente, trovandosi in infermeria a causa di alcuni problemi. “Lascia perdere l’infermeria che non c’entra niente. Tu ti sei allontanato da me perché sei entrato nella dinamica del gioco. Hai visto cosa ti conveniva fare e lo hai fatto“.

Isola dei Famosi, Lory Del Santo: “Vedremo come si comporterà”

In studio Lory ha confermato la sua posizione nel voler lasciare Cucolo e non si è fatta attendere la reazione degli opinionisti: “Ma per un gioco in televisione uno si lascia? Dopo 9 anni?”, ha detto Nicola Savino.

“Ha scelto il gioco e non me. Lui si è adagiato sui cuscini della comodità. Deve andare a salutare i suoi genitori adesso. Poi lunedì prossimo tornerà in puntata e vedremo come si comporterà“, ha concluso Lory Del Santo.