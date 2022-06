Isola dei Famosi, impazza la “donna vitruviana hot” Soleil Sorge

Isola dei Famosi, nella giornata di ieri è andata in onda la nuova puntata del reality show condotto da Ilary Blasi. La novità più importante è quella riguardante il ritorno di Soleil Sorge sull’Isola.

La showgirl ex gieffina, si è immediatamente catapultata nell’atmosfera. Infatti per lei è un ritorno nel programma. Soleil si è subito contraddistinta nelle scorse edizioni per la sua capacità e resistenza nelle prove più difficili del programma. Una di queste è proprio la prova dell’uomo vitruviano, dove la Sorge ha da sempre dimostrato la sua forza e imbattibilità.

Lo sfidante e possente Luca Daffrè ha fatto il possibile per rimanere in gara, ma la showgirl una volta salita sulla struttura si è girata di spalle assumendo una posizione a granchio che l’ha fatta rimanere ben salda fino alla fine. Il pubblico a casa e non solo ha potuto anche ben visionare le grazie di Soleil che ha messo ben in evidenza le forme del suo fondoschiena.

Il povero Daffrè alla fine ha mollato e la vincitrice Soleil con una capriola si è poi tuffata nelle trasparenti acque dei Caraibi dando dimostrazione di una grande forma fisica.