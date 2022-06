Guerra in Ucraina: ecco tutti gli aggiornamenti del 7 giugno

La guerra in Ucraina entra nel suo 104esimo giorno. Scopriamo, insieme, tutti i retroscena.

La Russia ha definito un “atto ostile” la chiusura dello spazio aereo da parte di alcuni Paesi europei per impedire la visita di Lavrov in Serbia. ù

L’ex presidente russo Medvedev attacca gli occidentali:

“Gravissime e pericolose le affermazioni di Medvedev. Sono parole inaccettabili, che ci preoccupano fortemente anche perché arrivano dal vicepresidente del Consiglio di Sicurezza russo. Non è un segnale di dialogo, non è un’apertura verso un cessate il fuoco, non è un tentativo di ritrovare la pace, ma sono parole inequivocabili di minaccia verso chi sta cercando con insistenza la pace”. – scrive Luigi Di Maio in una nota del Ministro degli Esteri.