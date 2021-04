La nona puntata de l’Isola dei Famosi è funestata da due ritiri eccellenti: Brando Giorgi ed Elisa Isoardi tornano in Italia per un infortunio all’occhio

In onda ieri sera su Canale 5, la nona puntata dell’Isola dei Famosi 2021, la prima nella storia del reality in onda in differita, è stata funestata dal ritiro di due dei personaggi più interessanti di questa edizione condotta da Ilary Blasi: Brando Giorgi ed Elisa Isoardi sono stati costretti al ritorno in Italia da un infortunio all’occhio.

Il ritiro di Giorgi, il cui isolamento dal gruppo avvenuto nelle scorse settimane avrebbe certamente potuto ancora regalare al pubblico dinamiche che avrebbero reso interessante il gioco, è stato annunciato ad inizio puntata dall’inviato in Honduras Massimiliano Rosolino, mentre Elisa Isoardi – l’unica del gruppo naufraghi che possa fregiarsi senza dubbio alcuno del titolo di Famosa tout court ma le cui ultime apparizioni televisive sembrano avere Saturno contro (ricordate l’infortunio alla caviglia nel corso di “Ballando con le Stelle” su Raiuno che ne ha pregiudicato il percorso, relegandola ad un immeritato quarto posto?) – ha gettato la spugna poco dopo ma, a dire il vero, i segnali di un suo probabile addio all’Isola più spiata dei sette mari c’erano tutti: già durante la Prova Ricompensa che ha visto contrapposte le sue compagne Amazzoni (Vera Gemma e Myrea Stabile) a Ubaldo e Fariba, la conduttrice mostrava segni di sofferenza; il bendaggio sotto il sole appariva insostenibile, e dopo una seconda medicazione, il medico deve averle consigliato di tornare in Italia per tutte le cure del caso, come annuncia lei stessa in area nomination.

Fariba e Beatrice al televoto

A proposito di nomination, i Naufraghi hanno decretato che sia Beatrice Marchetti a rimettersi al giudizio del pubblico circa la sua permanenza sull’Isola dei Famosi: la modella, che non si aspettava tanta compattezza contro di lei da parte del gruppo, dovrà vedersela contro Fariba Tehrani che il nuovo leader della settimana Andrea Cerioli ha preferito sacrificare in luogo di Roberto Ciufoli, scatenando le ire della persiana, mamma dell’ex gieffina Giulia Salemi, la quale già nel corso della settimana, aveva mostrato qualche frizione nei confronti dei suoi compagni di avventura.