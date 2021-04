Anche l’Italia trasmetterà in diretta, domani pomeriggio, i funerali del Principe Filippo, Duca di Edimburgo: ecco dove e a che ora

I funerali del Principe Filippo, Duca di Edimburgo, venuto a mancare venerdì scorso alla veneranda età di 99 anni, saranno seguiti in diretta anche dall’Italia: in particolare, la copertura dell’evento è stata affidata alla trasmissione Italia Sì con Marco Liorni, che per l’occasione anticipa la messa in onda di domani su Raiuno – sabato 17 Aprile 2021 – alle 15.45.

Anche le reti all-news dell’etere televisivo italiano, Skytg24 e Rai News24 capofila, dovrebbero garantire ampio spazio alle esequie di Filippo, mentre è di queste ore la diffusione del cerimoniale che prevede che nessuno di coloro che vi parteciperanno (30 persone, in ottemperanza alle norme anti-Covid attualmente vigenti nel Regno Unito) indossi uniformi militari: la decisione sarebbe stata presa per non mettere in imbarazzo il Principe Harry che, giunto in Gran Bretagna dagli Usa senza la moglie Meghan Markle in dolce attesa, rinunciando ormai un anno fa al suo status di membro senior della Famiglia Reale, ha perso tutti i titoli militari, pur avendo preso parte alla guerra in Afghanistan.

Anche Mediaset dovrebbe raccontare i funerali del Principe Filippo: proprio per questo, la messa in onda di Verissimo, programma leader del pomeriggio di Canale 5 con Silvia Toffanin, sarebbe stata posticipata alle 17.00, come si evince dai promo della trasmissione in queste ore in onda sull’ammiraglia del Biscione.