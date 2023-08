Italia, allarme maltempo: in Friuli alberi sradicati

Attualità

04 ago 2023 di Antonio Jr. Orrico

L’Italia messa a soqquadro dal maltempo. L’allerta meteo si sta estendendo man mano da Nord a Sud, con completa soluzione di continuità. Oggi, venerdì 4 Agosto, è prevista una nuova ondata. Ad essere protagonista sarà il ciclone Circe, il quale colpirà l’intera nazione portando temporali, grandinate, forte vento e mareggiate lungo le coste. I fenomeni riguarderanno prima le regioni settentrionali, a rischio soprattutto la Lombardia in queste ore, ma poi le piogge si estenderanno anche alle regioni centrali, in particolare sull’Adriatico e sulle Marche.

Al Sud, per ora, è previsto ancora sole e caldo. In Puglia ci potrebbero essere anche picchi di 37 gradi e in Sicilia di 34. Ma poi le cose cambieranno anche nelle regioni meridionali. Quella di oggi, secondo le previsioni meteo, è la prima di tre giornate che rappresenteranno una parentesi autunnale in questa calda estate: oltre al maltempo è previsto un brusco calo delle temperature, in alcuni casi anche superiore ai dieci gradi.

Proprio a causa dei fenomeni di maltempo in Italia, la Protezione Civile ha valutato per oggi di ufficializzare allerta arancione nelle Marche e su gran parte della Lombardia. Inoltre è stata valutata allerta gialla su Lazio, Umbria, Abruzzo, settori di Toscana, Marche, parte di Emilia-Romagna, Liguria, Piemonte, Veneto, Friuli Venezia Giulia, province autonome di Trento e Bolzano e Lombardia.

In Friuli soprattutto, nella serata di ieri il maltempo ha colpito la zona del Pordenonese dove, in tre ore, sono caduti tantissimi millimetri di pioggia. Inoltre, le varie celle temporalesche hanno provocato eventi di caduta alberi e locali allagamenti, interruzione della viabilità e danni alle linee elettriche con blackout.