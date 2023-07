Lombardia, maltempo: nubifragio nella notte

di Rita Milione

Un violentissimo temporale, accompagnato da scariche continue di fulmini e improvvise folate di vento, simili a downburst, ha colpito Milano e una buona parte della Brianza e della zona settentrionale della Lombardia intorno alle 4 di notte.

“Abbiamo visto in queste ore eventi climatici estremi che stanno sconvolgendo l’Italia divisa in due tra incendi e nubifragi. Abbiamo urgenza di affrontare emergenza climatica. Ci sono stati anche dei morti in diversi punti del paese. Chi nega l’emergenza climatica non aiuta a risolvere questa drammatica situazione in cui versa un paese definito hot spot dei cambiamenti climatici. Non capiamo cosa stia aspettando il governo, in carica da 9 mesi, che su questo ancora non ha fatto nulla mentre i lavoratori muoiono di caldo. Siccome sono appassionati di sicurezza mi chiedo se non sia anche questa sicurezza, e vorremmo che si discuta immediatamente delle misure di abbassamento delle emissioni e di mettere in condizione i territori di prevenire questi fenomeni. Questi sono i costi della non transizione, altissimi anche dal punto di vista umano. Esprimiamo un pensiero di vicinanza alle famiglie delle vittime”. Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein.

“Sappiamo di una situazione di maltempo difficile e sono in costante contatto con il Ministro Musumeci. Ringrazio la Protezione Civile, mobilitata fin da subito, e i Vigili del Fuoco per l’importante lavoro che stanno svolgendo”, lo scrive su Twitter la premier Giorgia Meloni.