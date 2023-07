Turchia terremoto: scossa di magnitudo 5.5

di Giusy Curcio

Una violenta scossa di terremoto magnitudo 5.5 ha colpito la Turchia. E’ successo nella provincia di Adana, intorno alle 7:44 (ora italiana).

Dopo il sisma principale, undici scosse di assestamento hanno colpito la zona, la maggiore delle quali ha raggiunto una magnitudo di 3.2. Il terremoto di febbraio ha colpito il sud della Turchia, tra cui la città di Adana, causando una catastrofe umanitaria con oltre 50mila vittime.

L’Autorità turca per la gestione dei disastri (Afad) ha resa pubblica la notizia tramite Twitter.

La notizia della scossa ha subito suscitato grande preoccupazione tra la popolazione locale e a livello nazionale. Le autorità hanno immediatamente avviato operazioni di soccorso e assistenza per far fronte alla situazione di emergenza e per fornire aiuto alle persone colpite dal sisma.

Il prefetto Suleyman Elban ha fatto sapere tramite i giornali che si è verificato il crollo di un piccolo edificio che era stato abbandonato da anni. La notizia è giunta dopo la scossa sismica che ha colpito la zona di Saimbeyli nella provincia di Izmir, Turchia.

Le autorità locali stanno attualmente lavorando per valutare l’entità dei danni causati dal crollo dell’edificio e per garantire che nessuna persona sia rimasta intrappolata o ferita a causa dell’incidente.