Andrea Spezzacatena, la storia dell’adolescente diventerà un film contro il bullismo

di Pasquale Capasso

Per l’anno prossimo Eagle Pictures ha in cantiere l’idea di rendere un film la storia di Andrea Spezzacatena, il 15enne che si tolse la vita il 20 novembre del 2012. Il ragazzo era bullizzato dai suoi coetanei per le unghie colorate e per i pantaloni rosa.

Stando a quello che si apprende, la madre del ragazzo, Teresa Manes, ha partecipato alla stesura della sceneggiatura. Il cast ancora deve essere deciso, ma c’è ancora tempo: le riprese del film cominceranno a marzo.

La storia di Andrea Spezzacatena: il ‘ragazzo dai pantaloni rosa’

Nel liceo Cavour di Roma aveva un appellativo: “il ragazzo dai pantaloni rosa”. La storia dei pantaloni rosa è nata per caso, o meglio per un bucato non riuscito. Infatti, la madre li aveva erroneamente scoloriti con la candeggina. Tuttavia, Andrea trovando la cosa divertente decise comunque di indossarli, nonostante si fossero scoloriti.

Questa scelta gli sarebbe costata mesi e mesi di sfottò e di cyberbullismo. Inoltre, i bulli avevano creato anche un account Facebook denominato “il ragazzo dai pantaloni rosa” per tormentarlo. Andrea, inoltre, amava anche indossare lo smalto colorato sulle unghie.

La madre, Teresa Manes, racconta da anni, ormai, la tragica storia di suo figlio, perché suo “figlio è morto e se continuo a raccontare i particolari di questa nostra tragedia è per far sì che non ci sia più nessuno coi prosciutti davanti agli occhi. Il bullismo non è una ragazzata“.

L’estremo atto di Andrea

Dopo mesi di angherie, dopo mesi di bullismo e di cyberbullismo, il neo 15enne Andrea Spezzacatena decide di togliersi la vita. Si impicca con la propria sciarpa sulle scale della propria casa. A fare la macabra scoperta è stato il fratello più piccolo di 10 anni.

