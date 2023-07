Baronissi, colpo alla sala slot: banditi in fuga

di Antonio Jr. Orrico

Un colpo organizzato con arguzia. Malviventi hanno preso di mira una sala slot, in Via Allende, già vittima di diversi furti in passato. Gli autori del colpo erano in due e si sono dati immediatamente alla fuga in motorino subito dopo aver preso la refurtiva.

Scattate immediatamente le indagini con a capo la Compagnia dei Carabinieri di Mercato San Severino. Al momento gli autori del fatto si sono dileguati e hanno fatto perdere le loro tracce. Sono al vaglio degli inquirenti le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, che potrebbero restituire risultati utili alle indagini.

Stando a primissime notizie ancora da verificare la macchina era una Bmw nera. Il bottino nel frattempo sarebbe ancora da quantificare.