Greta Thunberg multata per resistenza alla polizia

di Giusy Curcio

L’attivista svedese per il clima, Greta Thunberg, è stata recentemente condannata da un tribunale del suo Paese a pagare una multa di 2.500 corone svedesi, equivalente a oltre 216 euro. La condanna è stata emessa a causa del suo coinvolgimento in un atto di resistenza alla polizia durante una protesta pro-ambiente tenutasi il mese scorso presso un impianto petrolifero.

La sentenza è arrivata oggi; ad emetterla, è stato il tribunale di Malmö, in Svezia, luogo in cui si è verificato l’episodio che ha portato la giovane davanti al giudice.

La manifestazione, organizzata da Greta Thunberg e altri attivisti del movimento “Reclaim the Future“, è avvenuta il 19 giugno scorso a Malmö presso un impianto petrolifero. La manifestazione, tuttavia, non aveva ottenuto l’autorizzazione dalle autorità locali; di conseguenza gli agenti di polizia sono intervenuti per cercare di far allontanare i partecipanti.

“È vero che ero in quel posto quel giorno, ed è vero che ho ricevuto un ordine che non ho ascoltato, ma voglio negare il crimine, perché le mie azioni sono giustificabili“, ha dichiarato la 20enne davanti al giudice. Poi ha proseguito: “Credo che ci troviamo in un’emergenza che minaccia la vita, la salute e le proprietà. Innumerevoli persone e comunità sono a rischio sia a breve sia a lungo termine“, ha infatti spiegato, come riportato dal quotidiano Sydsvenskan.