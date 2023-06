“Italodisco” dei The Kolors: la top new entry

di Rita Milione

“Italodisco” dei The Kolors ha conquistato anche il pubblico internazionale, debuttando al 60° posto in classifica nella Spotify Global Viral. Italodisco non solo si piazza nella top 100 dei brani più virali al mondo, ma lo fa anche come entrata più alta della settimana. Un grande riconoscimento per la band dei fratelli Antonio “Stash” e Alex Fiordispino, sempre accompagnati dal bassista Dario Iaculli, sopratutto dopo l’addio lo scorso 23 ottobre 2022 del batterista e tastierista Daniele Mona. Da allora, la band aveva comunicato di voler voltare pagina e lo ha fatto lo scorso 5 maggio con l’uscita del brano Italodisco.

I The Kolors sono un gruppo musicale italiano formatosi a Milano nel 2009 e composto dai cugini Antonio Stash Fiordispino (voce e chitarra) e Alex Fiordispino (batteria e percussioni), oltre al bassista Dario Iaculli. Sono divenuti noti nel 2015 vincendo la quattordicesima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi. Fino al 2022 la formazione comprendeva anche Daniele Mona al sintetizzatore e alle percussioni.

Nelle storie Instagram, il frontman Stash, aveva dovuto chiarire, annunciando: “Ci teniamo a ringraziare tutti i fan che ci stanno scrivendo con la paura che la band si stia sciogliendo. Tranquilli ragazzi, non ci stiamo sciogliendo. Semplicemente Daniele, tastierista della band per chi non lo sapesse, inizia un percorso diverso, a cui facciamo un grande in bocca a lupo. E noi torniamo alla formazione chitarra, basso e batteria”.