Maturità 2023: al via le prove orali

di Rita Milione

Dopo le due prove scritte che si sono svolte il 21 e il 22 giugno, oggi, lunedì 26 giugno, prendono il via gli esami orali di maturità. Sono oltre mezzo milione gli studenti che da oggi affrontano la fase orale dell’esame che chiude il ciclo delle scuole superiori. La lettera da cui si parte per gli orali è già stata estratta il 19 giugno, giorno della riunione plenaria della commissione d’esame.

Come si svolge

L’orale di maturità avverrà in presenza della commissione, composta da commissari interni ed esterni, e dal presidente, che è sempre esterno. Oltre alle discipline specifiche dell’indirizzo scolastico, l’orale verterà anche su educazione civica. Il colloquio è volto a valutare le conoscenze acquisite dallo studente nel corso degli anni della scuola secondaria di secondo grado e a verificare la sua capacità di creare collegamenti tra le varie discipline. Secondo le linee guida del ministero dell’Istruzione, il colloquio avrà inizio con la visione di un video, di un’immagine o di un testo molto breve che verrà proposto dalla Commissione e commentato.

Nelle fasi successive, lo studente dovrà esporre tramite una relazione i suoi percorsi trasversali per l’orientamento (Pcto), inserito all’interno del Curriculum dello studente. Nel caso della maturità 2023, infatti, il colloquio dovrà avere un “valore orientativo”: come previsto dalle Linee guida del decreto ministeriale n. 328 del 22 dicembre 2022, in questo modo lo studente può focalizzare sulle discipline che sono maggiormente nelle sue corde.