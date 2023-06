Inter, Brozovic saluta dopo otto anni e tanti km

di Antonio Di Mita

È stato uno di quei matrimoni riusciti inaspettatamente bene. Non solo perché al suo arrivo da sconosciuto in Italia ha impressionato tutti, ma anche per la durata inusuale ai nostri tempi in una singola squadra. Marcelo Brozovic, conosciuto al secolo come “Epic Brozo“, è entrato nei cuori dei tifosi interisti stagione dopo stagione, crescendo calcisticamente ed umanamente nella Milano nerazzurra.

Arrivato dalla Dinamo Zagabria nel Gennaio 2012, Brozovic parte in sordina, cercando una sua dimensione tattica all’interno della rosa dell’Inter. Quando i nerazzurri lo comprarono, il croato è ancora considerato un trequartista che viveva di sprazzi all’interno delle partite, caotico e senza continuità. Fu’ solo grazie a Spalletti, nel 2018 che Epic Brozo assunse il ruolo di regista mediano davanti la difesa. Questa posizione in campo non solo lo rese il miglior giocatore nel suo ruolo in Serie A, ma indirizzo la sua spinta caotica in campo al servizio della squadra, dando ordine e gioco alla manovra nerazzurra.

La consacrazione di Epic Brozo

È proprio la stagione seguente, con l’arrivo di Conte che Brozovic diventa davvero il top player che noi tutti conosciamo. Messo al centro di un centrocampo a 5, il croato imposta, determina e da i tempi a tutto il gioco interista. Diventa il motore e l’anima della sua squadra, tanto da sostituire all’occorrenza Handanovic come capitano in sua assenza.

Marcelo adesso, dopo otto anni di vita a Milano condita da uno scudetto e altri quattro trofei, ha deciso di accettare la corte degli Emirati Arabi. L’Al Nassr ha offerto al giocatore 20 milioni per tre stagioni, e 23 milioni all’Inter per il suo trasferimento. Cifre che difficilmente possono essere rifiutate, specialmente se servono a finanziare il nuovo corso interista. Così, dopo tanto correre in campo con i colori nerazzurri addosso, il numero 77 lascia il centrocampo nerazzurro.