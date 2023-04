Serie A, la rivalsa del Mezzogiorno sul dominio del Nord

di Antonio Di Mita

Per molti potrebbe essere considerato un campionato bizzarro, sicuramente atipico per come viene inteso il calcio in Italia. La Serie A 2022/23 sta vedendo cadere quasi tutte le certezze calcificate ormai all’interno di essa, con le sue squadre istituzionali che non riescono a ripetere cioè che per loro è stata la normalità. Le “grandi del Nord” hanno dominato nel Belpaese da quando il pallone ha iniziato a rotolare nei nostri campi, alternando annate in cui poteva apparire una Cenerentola del Sud.

La caduta delle tre sorelle del Nord

Quello che fa specie oggi non è il cammino del Napoli di quest’anno, con consecutiva vittoria del suo terzo scudetto. Cioè che ribalte le regole fin’ora consolidate del gioco è il rovescio improvviso delle gerarchie in Serie A. Tre squadre su tutte hanno conquistato le prime quattro posizioni, tre sorelle in continuo conflitto per il potere in Italia: Juventus, Inter e Milan.

Di queste tre, solo quest’ultima si trova in zona Champions League alla trentesima giornata. Il Milan cerca di trovare continuità, ma il percorso in Europa sta sicuramente impegnando la rosa e le energie psicofisiche dei suoi elementi più importanti. Si potrebbe dare la stessa scusa anche ai nerazzurri, ma la loro discontinuità e resa incondizionata ha fatto ormai capire come il progetto della prossima stagione dovrà essere sicuramente cambiato. Per la Juventus invece i risultati ci sono stati, ed anche decisivi. In classifica quello che adesso sta decidendo sono i -15 punti di penalizzazione per il caso Prisma.

Brilla il sole a Mezzogiorno

E dunque chi ne sta approfittando in questa Serie A della resa del Nord? Il Mezzogiorno. Napoli, Lazio e Roma sono ai vertici di un campionato opposto a quello degli visto negli ultimi 20 anni. La capolista è talmente avanti che addirittura può permettersi di compiere tutti i passi falsi che vuole. Ormai è assicurata già da tempo la vittoria del suo terzo scudetto e tutta Napoli non aspetta altro. Le romane invece rappresentano forse la sorpresa più grande di questo finale di stagione: la Lazio è attualmente la squadra più in forma del campionato, mentre la Roma è diventata un’estensione dell’anima del suo allenatore. Queste tre realtà stanno dissolvendo in Italia quella che era considerabile come legge: il Nord sta vedendo cadere la sua potenza a favore del Mezzogiorno.