Fiorentina-Atalanta, le probabili formazioni del match

di Antonio Di Mita

Tra qualche ora inizierà l’ultima partita valida per la trentesima giornata di Serie A. Alle ore 20:45, allo stadio Franchi di Firenze, il pubblico potrà assistere a Fiorentina-Atalanta.

La Viola dopo l’impegno in Conference League contro il Lech Poznan torna con la testa al campionato dove sta alternando prestazioni di grandi livello a improvvisi momenti di smarrimento.

La Dea invece questa ha la “fortuna” di non giocare in Europa, quindi può dedicarsi anima e corpo a finire bene questa Serie A. La zona Champions League dista solo 5 punti, di cui tre potrebbero già essere recuperati questa sera in caso di vittoria al Franchi. Per Gasperini questa rappresenta un’occasione troppo ghiotta da lasciarsi scappare.

Queste tutte le premesse qualche ora prima del calcio d’inizio di Fiorentina-Atalanta.

Probabili formazioni

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, M. Quarta, Igor, Biraghi; Amrabat, Mandragora; Ikoné, Barak, Gonzalez; Jovic. Allenatore: Italiano. A disposizione: Cerofolini, Venuti, Milenkovic, Ranieri, Terzic, Duncan, Bianco, Castrovilli, Bonaventura , Brekalo, Saponara, Sottil, Kouame, Cabral. Indisponibili: Sirigu. Squalificati: -. Diffidati: Bonaventura, Ikoné.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Palomino, Scalvini; Zappacosta, Ederson, De Roon, Maehle; Boga; Zapata, Hojlund. Allenatore: Gasperini. A disposizione: Sportiello, F. Rossi, Demiral, Okoli, Koopmeiners, Soppy, Muriel. Indisponibili: Vorlicky, Hateboer, Pasalic, Lookman, Ruggeri. Squalificati: -. Diffidati: Zappacosta.

ARBITRO: Guida di Torre Annunziata