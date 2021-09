Italvolley maschile campione d’Europa: sconfitta la Slovenia al 5° set

L’ItalVolley di Ferdinando De Giorgi si laurea Campione d’Europa: Slovenia sconfitta in finale al tiebreak in rimonta. Gli azzurri tornano sul tetto europeo

Dopo la squadra femminile di Mazzanti, l’ItalVolley maschile allenata da Ferdinando De Giorgi vince il titolo europeo nella pallavolo. Gli azzurri – guidati da un superlativo Daniele Lavia – sconfiggono al 5° set la Slovenia al termine di una partita soffertissima.

Prima del tiebreak una partita difficilissima per i ragazzi di De Giorgi che vanno sempre sotto ma sono bravi a recuperare con lo spirito del gruppo. La Slovenia va due volte avanti tra primo e terzo set (25-22 e 25-20) ma l’Italia risponde colpo su colpo con il doppio parziale per 25-20 che trascina la partita al quinto e decisivo set.

Nel tiebreak, dopo un parziale di 0-3 per gli sloveni, l’ItalVolley si ricompatta nuovamente e salgono in cattedra Yuri Romanò e Alessandro Michieletto che a suon di punti portano l’Italia al massimo vantaggio di 4 punti (12-8). La festa parte quando la Slovenia sbaglia l’ultima battuta e gli azzurri possono far partire la festa: finisce 15-11. Il tricolore torna a sventolare più alto di tutti nel campo maschile: non capitava dal 2005.

Il percorso dell’Italia

L’ItalVolley di Fefé De Giorgi – prima dell’atto conclusivo – aveva avuto un percorso netto in questi campionati europei organizzati tra Polonia, Estonia, Finlandia e Repubblica Ceca. Gli azzurri avevano incontrato nella fase a gironi anche la stessa Slovenia, battendola con un netto 3-0 (partita completamente diversa rispetto alla finale).

Oltre agli sloveni, gli azzurri avevano messo in riga squadre come Bulgaria, Repubblica Ceca, Bielorussia e Montenegro. Il cammino è poi proseguito con il 3-0 alla Lettonia e Germania tra ottavi e quarti, prima della semifinale contro la Serbia, sconfitta 3-1 e che ha permesso all’Italia di arrivare alla finale contro la Slovenia.