Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro, risultato positivo al Covid-19 lo scorso 7 luglio, è ora negativo al test. L’annuncio su Twitter

Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro è guarito dal Covid-19 dopo essere risultato positivo lo scorso 7 luglio.

L’annuncio è arrivato via Twitter: “RT-PCR per Sars-Cov 2: negativo. Buona giornata a tutti”, ha informato il capo di stato brasiliano, allegando una foto di sé sorridente e con un pollice in su.

Jair Bolsonaro è nato a Glicério, San Paolo. I suoi genitori, Perci Geraldo Bolsonaro e Olinda Bonturi, sono entrambi di origine italiana. La famiglia di suo nonno paterno ha radici nel Veneto, nel comune di Anguillara Veneta, in provincia di Padova. I genitori del suo bisnonno Vittorio emigrarono in Brasile quando quest’ultimo aveva dieci anni. Dopo aver terminato la scuola superiore, il capo del Brasile ha frequentato l’Academia Militar das Agulhas Negras a Resende, diplomandosi nel 1977 in artiglieria. Inoltre, ha prestato servizio nei reparti di artiglieria e paracadutisti dell’Exército Brasileiro.

Jair Bolsonaro si è sposato tre volte e ha cinque figli. Le prime nozze sono state con Rogéria Bolsonaro con la quale ha avuto tre figli: Flávio, Carlos ed Eduardo. E’ convolato a seconde nozze con Ana Cristina, con la quale ha avuto il quarto figlio maschio, Renan. La sua terza moglie è Michelle de Paula Firmo Reinaldo Bolsonaro, con la quale ha avuto la sua unica figlia femmina, Laura.

