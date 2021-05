Il centrocampista dell’Everton James Rodriguez escluso dalla lista dei convocati della Colombia per la Copa America

Non solo Euro2020. L’11 giugno, oltre agli Europei, comincerà anche la Copa America, che si giocherà in Argentina. Tra i favoriti alla vittoria finale c’è anche la Colombia, che però non potrà contare su James Rodriguez. Infatti, il centrocampista dell’Everton, che quest’anno ha realizzato 6 reti e 9 assist, non è al meglio fisicamente, ed è rimasto escluso dall’elenco dei convocati. Questo il comunicato della Federazione colombiana:

“Lo staff tecnico della Colombia Men’s Senior Team riferisce che il giocatore James Rodríguez è stato escluso per le partite contro Perù e Argentina per le qualificazioni alla Coppa del Mondo FIFA Qatar 2022 e alla CONMEBOL Copa América 2021. Nei giorni scorsi il centrocampista è stato sottoposto a visite mediche, che hanno stabilito che non si trova al livello ottimale di competizione, pertanto, non potrà entrare nel gruppo convocato da Reinaldo Rueda per i suddetti impegni e il campionato sudamericano.

L’allenatore e la sua squadra di collaboratori si rammaricano di non aver potuto contare questa volta su James Rodríguez e sperano che presto il centrocampista possa far parte di una chiamata, rappresentando il nostro Paese con l’altezza e la professionalità come ha sempre fatto”.