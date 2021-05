La protezione Civile ha divulgato come di consueto il bollettino giornaliero contenente i dati relativi al Covid-19. Il punto sui contagi

Pubblicato il bollettino giornaliero contenente i dati circa l’andamento della situazione epidemiologica. Nelle ultime 24 ore i nuovi positivi al Covid-19 sono stati 3.738, su un totale di 249.911 tamponi effettuati. Diminuiscono rispetto ai giorni successivi i ricoveri (-515),-64 i nuovi ingressi in terapia intensiva nelle ultime 24 ore. Il bollettino di oggi riporta 126 vittime del virus. I guariti nelle scorse 24 ore invece sono stati 10.534.

Il tasso di positività si attesta intorno all’ 1,5% (-0,2%). Mentre i casi attivi sono 246.270 (-69.23). In totale sono state somministrate 33.157.886 dosi di vaccino.

Migliora la situazione a livello nazionale, come si evince dai dati presenti sul bollettino. Rispetto alla settimana scorsa l’Rt è in discesa, oggi si attesta intorno allo 0.72 contro lo 0,78 della scorsa settimana. A confermare una diminuzione dell’incidenza del contagio è anche il Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro. “C’è una decrescita dell’epidemia in atto in tutti i Paesi europei e in Italia c’è una decrescita in tutte le regioni”– ha spiegato. “Decresce anche l’incidenza: più regioni decrescono infatti collocandosi sotto i 50 casi per 100mila abitanti. L’età media dei casi è di 39 anni, in calo, ed è di 60 anni l’età media dei ricoverati, il che vuol dire che la campagna vaccinale sui più anziani sta dando i suoi frutti”.

Da lunedì ci saranno 3 Regioni in zona bianca: Molise, Friuli Venezia Giulia e Sardegna. Tutte le altre regioni e province autonome invece saranno in area gialla. Questo quanto prevede una nuova ordinanza che andrà in vigore a partire dal 31 maggio e che il Ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della cabina di regia, firmerà in giornata.