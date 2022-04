Jennifer Lopez e Ben Affleck: nozze in vista?

Stando alle ultime notizie, vi sarebbero delle nozze in vista per una delle coppie più amate al mondo. Stiamo parlando di Jennifer Lopez e Ben Affleck che si sono fidanzati ufficialmente. Di nuovo.

Jennifer Lopez ed il misterioso anello

Recentemente Jennifer Lopez è stata paparazzata a Los Angeles insieme alla figlia, Emme. La cantante era felicissima, avvolta da un abito colorato mentre camminava con i suoi iconici occhiali da sole. Ma, a colpire l’interesse dei giornalisti, è stato un dettaglio in particolare: un anello al dito di colore verde impreziosito da meravigliosi diamanti. Di che anello si tratterà?

Jennifer Lopez e Ben Affleck: “Certi amori fanno dei giri immensi e poi ritornano”

J. Lo, per non tenere sulle spine i suoi fan, ha comunicato una notizia importante in un video disponibile sulla sua newsletter. Si tratta di un annuncio di fidanzamento in piena regola che conferma una cosa fondamentale: alcuni amori possono ritornare e possono essere più forti di prima.

Jennifer Lopez e Ben Affleck: le dichiarazioni

“Direi che la prima volta abbiamo imparato la lezione. Devi fare sempre ciò che ti fa sentire bene, ma allo stesso tempo impari dal passato. La seconda volta fai le cose meglio”– ha svelato l’artista in un’intervista al New York Times.

Nozze in vista

Nel futuro della coppia, oltre alla villa da 50 milioni a Bel Air che hanno acquistato per trasferirsi con la propria famiglia, ci sono anche le nozze che suggelleranno per sempre il loro infinito ed indistruttibile amore. La storia di Jennifer Lopez e Ben Affleck ci insegna che niente è perduto. Basta solo lottare e crederci, crederci con tutto il cuore e tutta l’anima.