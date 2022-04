Eliseo 2022: Macron-Le Pen sul filo del rasoio

Emmanuel Macron e Marine Le Pen sono perfettamente divisi a metà. Lo scarto tra i due politici candidati alla guida dell’Eliseo è minimo

Siamo di nuovo al culmine. La Francia è chiamata nuovamente ad eleggere il nuovo capo dell’Eliseo. Si concretizzano, naturalmente due opzioni. La prima fa capo ad Emmanuel Macron, e a chi vuole vivere altri 5 anni con il Capo di Stato attuale. La seconda rappresenta il grande salto verso l’estrema destra, verso quella Marine Le Pen tanto controversa quanto ambiziosa.

A ridosso della mezzanotte scoccherà ufficialmente il silenzio elettorale. Negli ultimi giorni, c’è stato un calo progressivo nei sondaggi da parte del presidente in carica, seguito dalla progressiva ascesa della sua sfidante. Sono scomparse le altre voci. L’unico che ancora resiste, ma è comunque a sette punti di distanza da Marine Le Pen, è Jean-Luc Mélenchon, che rappresenta una sinistra radicale che si deve ricostruire per bene.

“Lui è l’unico a sinistra che può diventare baluardo contro l’estrema destra.” ha detto l’ex ministra Christiane Taubira. Ma lo scontro è tra Macron e Le Pen. A 48 ore dal voto, lo scarto fra i due contendenti è ai minimi di sempre secondo l’ultimo sondaggio Elabe: 26% al presidente uscente, e 25% alla sua sfidante. Sembra che l’ipotesi più accreditabile, ora come ora, sia quella del ballottaggio.

“Lo sfido a trovare una sola proposta nel mio programma che discrimina i francesi in base alla loro origine, religione o colore della pelle, perché il razzismo è questo.” ha dichiarato la candidata di destra. Il presidente ha risposto: “Non sono né troppo sicuro né preda del nervosismo. Sono in una logica di conquista e non in una logica di sconfitta.“