Johnson & Johnson, interrotta produzione del suo talco

Per l’interruzione della produzione del talco Johnson & Johnson, pesano le cause legali. Il colosso cambierà la sua strategia produttiva

Una notizia che è figlia anche delle vicende giudiziarie che stanno capitando giorno dopo giorno. L’azienda Johnson & Johnson si ritrova in una condizione disastrosa in merito a questi ultimi accadimenti che ne hanno segnato, inevitabilmente, la strategia produttiva. Infatti, il colosso farmaceutico ha deciso di interrompere la produzione del suo talco per bambini dal 2023.

Questa è una decisione che si inserisce fra le oltre 40.000 azioni legali che accusano il prodotto di causare il cancro per la presenza di amianto. Una decisione senza dubbio drastica, per cui l’azienda ha già in mente una strategia per ovviare sul mercato. Si tratta di una polvere a base di amido di mais, già lanciato sui mercati americano e canadese.

“Continuiamo a valutare e ottimizzare il nostro portafoglio per essere meglio posizionati per la crescita di lungo termine. Questa transizione aiuterà a semplificare la nostra offerta di prodotti.” ha dichiarato la stessa società tramite un comunicato. Quest’ultima continua a ritenere il suo borotalco assolutamente sicuro e privo di ogni possibile rischio.

A pesare, senza dubbi, sono state le cause legali, che hanno fatto precipitare il colosso farmaceutico in uno stadio di profonda incertezza.