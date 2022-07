Vediamo insieme il modo migliore per mantenere il tuo budget nel bingo, ti diamo alcuni semplici consigli per mantenere sempre il controllo e divertirti sempre con il bingo.

Giocare a bingo può essere molto divertente ma bisogna fare molta attenzione a non perdere la cognizione di quanto e quando si gioca a bingo, ma soprattutto di quanto si spende giocando a bingo.

È molto importante sapere alcuni trucchi per poter mantenere il budget quando si gioca a bingo…e noi di tombola.it che di bingo ce ne intendiamo, siamo qui per darti piccoli ma utilissimi consigli per fare in modo che il bingo rimanga sempre un gioco divertente e non si trasformi mai in una fonte di stress.

Il modo migliore per mantenere il tuo budget nel bingo è quello di stabilire da subito alcune regole ancora prima di iniziare a giocare, ti va di scoprirle?

Chatta e divertiti con gli altri giocatori di bingo

Giocare a bingo non significa solo acquistare cartelle e stare ad aspettare passivamente i numeri soli soletti: su tombola.it, la community di bingo più grande d’Italia, accanto al bingo troverai anche una chat gratuita attiva 24 ore su 24 dove tutti gli appassionati di bingo si fanno compagnia e si intrattengono a vicenda con aneddoti, ricette, passatempi, canzoni, barzellette, ricette…insomma un universo di argomenti sempre diversi ti aspetta!

Spesso nascono anche vere e proprie amicizie virtuali, appuntamenti in chat, gruppi di amici di chat che si ritrovano per commentare il film in onda oppure la partita. Sembra una cosa banale, ma la chat del bingo è una vera e propria fonte di intrattenimento e come dicevamo prima è gratuita, quindi se desideri chattare con qualcuno ma non hai più credito bingo a disposizione, non è assolutamente un problema.

La chat è utilissima quando magari hai acquistato giá un paio di cartelle del bingo e non stai vincendo: a quel punto è bene prendere una pausa dal bingo e scambiare quattro chiacchiere con la community di bingo più grande d’Italia.

La chat ha come protagonisti i membri della community di bingo di tombola.it, la community di bingo più grande d’Italia e i Chat Moderator, che sono a tua disposizione 24 ore su 24 per intrattenerti, farti divertire e proporti piccoli grandi quiz che ti daranno la possibilità di vincere bonus bingo.

Usa una carta prepagata solo per il bingo

Hai stabilito il budget che desideri spendere questo mese per il bingo, hai fatto bene i conti e ora, che si fa? Quello che ti consigliamo, è munirti di una carta prepagata o ricaricabile che utilizzerai solo per giocare a bingo.

Avere una carta con un credito limitato per il bingo ti dà la possibilità di tenere sotto controllo quello che spendi per il bingo senza andare a intaccare il resto dei tuoi risparmi. Facciamo un esempio: se hai deciso di dedicare al bingo una somma pari a 40 euro al mese, puoi semplicemente trasferire su questa carta l’importo che desideri giocare a bingo e una volta terminati questi soldi, non cadrai nella tentazione di giocarne ancora al bingo, perché semplicemente saranno terminati!

Su tombola.it hai la possibilità di stabilire una soglia di spesa mensile e settimanale per il bingo: quest’ultima è di grandissimo aiuto perché ti aiuta a fare in modo che il divertimento del bingo possa durare più a lungo, evitando di farti spendere tutto subito a inizio mese giocando a bingo.

Si può vincere il bingo anche con una sola cartella

Quando hai voglia di giocare a bingo, su tombola.it puoi giocare a partire da 2 centesimi (il costo di una cartella di bingo) e ne puoi acquistare fino a 24 per partita. La spesa per il bingo non sará mia una spesa folle, ma comunque il nostro consiglio è quello di non esagerare con il bingo.

Tanti giocatori hanno vinto il bingo anche acquistando una o due cartelle: su tombola.it infatti, se il tetto massimo di cartelle di bingo acquistabili a partita è di 24 cartelle, non ti ritroverai mai in una posizione di svantaggio nei confronti degli altri giocatori di bingo, in quanto nessuno dei giocatori di bingo può acquistare centinaia e centinaia di cartelle di bingo monopolizzando la sala.

Questo ti permette di giocare a bingo più a lungo, divertirti di più, passare più tempo sul sito e con la community di bingo più grande d’Italia. Insomma, quando acquisti meno cartelle di bingo hai tanti vantaggi e ti diverti di più.

Non modificare in corsa il budget stabilito per il bingo

La tentazione di aumentare il budget per il bingo durante il mese in corso è alta, ma è sconsigliata. Se ti va di seguire le nostre regole, è vietata. Se desideri aumentare il budget dedicato al bingo pensaci bene, valuta le tue entrate, le tue uscite, le spese in corso per quel mese e poi decidi di aumentarlo o diminuirlo dal mese successivo.

Ad esempio, se durante il mese di settembre sai che dovrai sostenere molte spese per il ritorno a scuola dei tuoi figli, magari diminuisci il budget dedicato al bingo per il mese di agosto e settembre, potrai aumentarlo magari a ottobre quando tutte le spese saranno state sostenute.

Se poi a novembre ci ripensi perché desideri risparmiare qualche euro per i regali di Natale, potrai tornare a un limite di spesa inferiore. Se poi a dicembre nei giorni di festa avrai voglia di spendere di più per il bingo, non c’è nulla di sbagliato.

Se poi prendi la tredicesima, magari potrai giocare al bingo quei 10 euro in più che avevi risparmiato per altre spese nei mesi precedenti. Insomma, fai sempre bene i conti e adatta il tuo budget dedicato al bingo alla tua vita, non ti consigliamo invece di adattare la tua vita al budget del bingo, è un comportamento molto nocivo che alla lunga ti stressa e ti fa arrabbiare.

Scegli siti di bingo autorizzati e sicuri

Quando giochi al bingo è importante che i tuoi dati siano nelle mani di qualcuno che non li divulghi a terze persone, che le estrazioni del bingo siano legali e autorizzate dai monopoli di Stato (ADM), l’unico ente in Italia autorizzato a effettuare estrazioni con sistemi controllati e legali.

Affidarsi a un sito di bingo non autorizzato è un vero e proprio azzardo: non si è sicuri delle estrazioni, non si è sicuri a chi abbiamo affidato i nostri dati e non si è sicuri se verrà veramente corrisposta la vincita del bingo.

Perché avere tutti questi dubbi sul bingo quando ci si può affidare a siti di bingo legali e autorizzati? Su tombola.it giocare a bingo non è mai stato così sicuro: stabilisci in anticipo il tuo budget e con la prima ricarica hai un bonus del 200% per provare gratis tutti i nostri giochi. Ti aspettiamo!