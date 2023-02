Juve, Costacurta su Allegri: “Dice caz… Impari a controllarsi”

di Michele Mastia

Non le ha mandate a dire Billy Costacurta. Il giornalista di Dazn ha rilasciato dichiarazioni particolarmente sentite dei confronti dell’allentore della Juve Max Allegri. Al termine della gara vinta dai bianconeri per 2-0 in casa dello Spezia, si è assistito ad un vero e proprio duello acceso tra il tecnico ed il giornalista.

Juve, le parole di Costacurta

“A me non piace come la Juve gioca ed è colpa dell’allenatore ma l’allenatore deve fare i conti anche con la situazione nella quale si trova. Credo comunque che la Juve abbia un grande allenatore. A parte l’episodio dell’altro giorno perché ci siamo passati sopra ma le cazzate le ha dette lui, non le diciamo noi tanto che abbiamo tirato fuori i numeri. C’è modo e modo di rispondere alle persone. E questa è la parte fondamentale. E quindi se c’è qualcuno che ha detto le cazzate, ripeto, è stato lui. Scusate, ma ci sono rimasto male e Allegri deve imparare a controllarsi meglio in alcune situazioni“