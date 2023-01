Juventus, così non se può più: sconfitta imperdonabile

Tu guardi la rosa e dici: “beh, i nomi ci sono, e sono anche di livello mondiale.” Poi guardi il campionato, che a parte la prima sovrumana, noti che tutte le squadre sono ancora tutte lì e pensi: “la Champions è sicuramente alla sua portata“. Dopodiché arriva la prima batosta, il caso Prisma, dirigenza rivoluzione e penalizzazione. Vabbè, si sopravviverà, la Juventus ha retto a situazioni peggiori, che vuoi che sia una stagione con qualche punto di penalizzazione? Certo, se non fosse che poi la squadra non gira, il gioco non esiste e l’allenatore si accontenta del minimo sindacale. Va ancora bene tutto ciò per un tifoso bianconero?

Ovviamente no. Non può andare bene se sei fan della squadra con più titoli nazionali d’Italia. Devi ambire sempre al meglio. Lo dice anche il moto “vincere è l’unica cosa che conta“. E allora perché la Juventus non pare reagire? Perché una squadra che fino a due anni fa regnava incontrastata su tutte oggi perde pure contro il Monza? Perché è sempre la Juve la squadra immischiata in situazioni ambigue? Perché un tifoso juventino dovrebbe andare fiero di indossare la propria maglia se non ci sono più neppure le bandiere da tifare?

Tutte queste domande, tutte questi interrogativi non penso potranno avere oggi una risposta. Penso che chi ami la Juventus non possa accettare la sconfitta con il Monza, o la penalizzazione o la situazione generale in società. La Juve non dovrebbe mai avere stagioni così, ma passano gli anni e forse sta passando anche il tempo della Juventus.