Juventus, salta tutto! Si dimette tutto il CdA

È successo tutto nel giro di pochi istanti ieri sera. Nessuno si aspettava una cosa del genere, tanto che si è paragonato ad un vero e proprio terremoto. La Juventus ieri ha perso tutti i suoi uomini di più importanti a livello manageriale dopo un consiglio straordinario del proprio CdA.

Stiamo parlando del presidente della Juventus Andrea Agnelli, del vicepresidente Pavel Nedved e dell’amministratore delegato Maurizio Arrivabene. Anche i membri Laurence Debroux, Massimo Della Ragione, Katryn Fink, Daniela Marilungo, Francesco Roncaglio, Giorgio Tacchia e Suzanne Keywood hanno dato le dimissioni.

Il motivo delle dimissioni

Le ragioni che hanno spinto il CdA juventino a compiere un atto del genere sarebbe da attribuire alla recente indagine del gip di Torino a loro carico. Le contestazioni della Consob sulle plusvalenze, relative all’Indagine Prisma riguardante l’accusa di falso in bilancio sarebbe stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso.

Per questo motivo in società si è deciso di cambiare direttamente testa di comando, e dare la possibilità a nuove leve di fare del bene per la società Juventus. La palla quindi adesso passerà a Lapo Elkann ed al gruppo Exor, fino alla designazione di un nuovo organigramma operativo per la vecchia signora.