Juventus, il Milan ti manda in Conference League

di Antonio Di Mita

È ancora presto per un verdetto ufficiale, ma ad una giornata dalla fine del campionato si può iniziare ad azzardare qualcosa. Siamo tutti ormai consci della situazione societaria ed extra campo della Juventus, invischiata nel caos della questione stupendi e non solo. Nonostante i 69 punti sul campo conquistati, che di fatto la porterebbero a giocarsi domenica prossima un posto in Champions League, i punti di penalizzazione la condannano ad un piazzamento inferiore. Il -10 inflitto hai bianconeri li portano adesso a 59 punti, a -1 dalla Roma e a -2 dall’Atalanta.

Se il campionato finisse oggi, la Juventus sarebbe matematicamente qualificata per la prossima Conference League. Il terzo torneo per importanza accoglierebbe in questo modo durante la sua terza edizione la squadra più importante fra tutte quelle che hanno già partecipato. La sconfitta di ieri contro il Milan potrebbe essere costare davvero caro ai bianconeri, soprattutto perché le due squadre che occupano al momento il piazzamento per l’Europa League avevano perso entrambe il loro match.

Un’occasione del genere difficilmente capiterà anche all’ultima giornata, per questo motivo la Juventus adesso potrà solo sperare. La sola vittoria contro l’Udinese alla trentottesima giornata non basta, adesso Allegri dovrà sperare in un nuovo passo falsa della quinta o della sesta in classifica.