Juventus, Rabiot torna grande (e non solo)

di Antonio Di Mita

Sembrava un giocatore ormai smarrito. Di quelli che se ne parlava un gran bene all’inizio della sua carriera, ma che nel concreto non ha mai espresso tutto il suo reale potenziale. Adrien Rabiot ha diviso per diverso tempo i tifosi sulle sue reali capacità, così effimere da quando indossa la maglia bianconera piuttosto che quello del PSG. Continuamente nell’occhio del ciclone, il francese è stato oggetto misterioso per tantissimo tempo, anche e soprattutto per la sua difficile collocazione in campo. Nella gestione Allegri infatti, Rabiot ha giocato più volte in ruoli diversi: da regista a mezzala, fino addirittura all’estero di centrocampo.

Certamente un giocatore capace di ricoprire tutte queste posizioni in mezzo al campo è merce rara. Il problema però era la convinzione con cui il francese sembrava scendere ogni volta in campo, quasi come un corpo estraneo nell’organico della Juventus. Eppure le qualità tecniche le ha sempre avute, quelle fisiche pure. All’ex PSG serviva forse solo una serata come quella di ieri, in cui brillare da protagonista.

La vittoria sulla Sampdoria per 4-2 potrebbe rappresentare il vero punto di partenza per Rabiot. Il primo gol rappresenta forse il suo vero marchio di fabbrica, con un inserimento aggressivo in area e la schiacciata di testa in rete. Il secondo invece da luce a tutta la sua classe: stop di petto (o di braccio, le immagini non chiariscono), controllo in area e tiro potente sottoporta. La Juventus ieri sera potrebbe finalmente aver ritrovato il suo uomo più importante a centrocampo, da cui ripartire dopo una stagione con troppe ombre.