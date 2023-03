Juve verso Friburgo: il punto sugli infortunati

di Michele Mastia

L’allenamento di questa mattina ha evidenziato le condizioni degli uomini di Allegri alla vigilia della gara di Europa League contro il Friburgo. La Juve si prepara ad ospitare i tedeschi nelle migliori condizioni possibili, salvo per gli infortuni con cui devono fare i conti i vari Pogba, Milik e Alex Sandro. Il report dell’allenamento odierno dei bianconeri ha visto il francese Paul Pogba allenarsi a parte. Alex Sandro, invece, prosegue le sue sedute di lavoro personalizzato a seguito della botta rimediata contro la Roma in campionato in modo da prepararsi al meglio alla prossima gara di giovedì sera alle 21:00. Proseguono le assenze di Milik e Kaio Jorge, sicuri esclusi nella prossima partita. Da segnalare, invece, l’importante recupero di Mattia De Sciglio in difesa.