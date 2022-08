Juventus-Roma, le probabili formazioni del match

All’Allianz Stadium, Juventus-Roma si sfideranno nei quarti di finale di Coppa Italia: le probabili formazioni della partita

Juventus-Roma si sfideranno all’Allianz Stadium nei quarti di finale di Coppa Italia. Le due squadre si giocheranno un posto per la semifinale. Fonseca dovrà fare i conti con l’assenza di Dzeko, ancora squalificato. In attacco ci sarà Kalinic, che ha fatto bene agli ottavi di finale contro il Parma. Alle spalle del croato, Florenzi potrebbe giocare in posizione avanzata, con Spinazzola dirottato sulla corsia difensiva di destra.

Buffon difenderà la porta della Vecchia Signora, mentre davanti alla difesa Bonucci potrebbe essere chiamato agli straordinari, con Rugani pronto a far rifiatare De Ligt. Il tecnico della Juventus avrà qualche dubbio sulla scelta dei terzini: Alex Sandro è in dubbio, Cuadrado ha la febbre.

Danilo dovrebbe essere l’unico certo del posto da titolare. Davanti la difesa rientra Bentancur, con Pjanic che dovrebbe partire dalla panchina. A far compagnia all’uruguaiano, si giocano il posto Bernardeschi e Rabiot, con Matuidi quasi certamente a ricoprire il suo ruolo.

Ballottaggio anche in attacco, con Higuain in vantaggio rispetto a Dybala e Ronaldo, che si giocheranno una maglia da titolare. A completare il reparto sarà uno tra Ramsey e Douglas Costa, con conseguente variante del modulo.

Probabili formazioni

Juventus ( 4-3-3): Buffon, Danilo, Bonucci, Rugani, Alex Sandro, Bernardeschi, Bentancur, Matuidi, Douglas Costa, Higuain, Ronaldo

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez, Spinazzola, Mancini, Smalling, Kolarov, Diawara, Cristante, Florenzi, Pellegrini, Kluivert, Kalinic