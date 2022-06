Kebhouze sbarca ad Ibiza: in arrivo altre aperture in Italia

Kebhouze, la prima catena di kebab made in Italy approda ad Ibiza. In arrivo in Italia altre aperture, a partire dal 17 giugno. Sono oltre 25 le aperture programmate entro il 2022 in Italia: Milano, Roma, Torino, Venezia, Genova e non solo.

Le prossime aperture

Per Kebhouze arriva anche il debutto europeo a Ibiza. Il prossimo 17 Giugno infatti, il locale aprirà presso Avinguda d’Espanya, 4, a pochi passi dal porto e da Plaça del Parc. A Giugno 2022 sono previste inoltre due nuove aperture nel nord Italia. Il 24 giugno a Rozzano (Mi), all’interno del Centro Commerciale Fiordaliso e Il 25 giugno sarà invece il turno di Bergamo. Troverete lo store all’interno di Oriocenter, uno dei centri commerciali più rinomati della Regione.

L’idea di lanciare la catena è di un gruppo di giovani ragazzi italiani. Il concept si basa su di un food brand di kebab, completamente inedito nel mondo della ristorazione veloce. “La nostra idea è stata quella di creare una catena di uno degli street food più conosciuti e consumati al mondo, che fino ad oggi non aveva ancora un food brand di riferimento come è avvenuto per tutti gli altri street food. Il presupposto è quello di offrire lo stesso tipo di prodotto e di garantire gli stessi standard qualitativi e di servizio in ogni punto vendita nel mondo” – dichiara Oliver Zon, uno dei fondatori di Kebhouze.

Kebhouze cerca personale

La nuova catena vanta già 100 dipendenti, e in occasione di queste aperture, l’azienda offre posizioni lavorative per staff di cucina e di sala: per inoltrare la propria candidatura è possibile inviare il curriculum a [email protected].

Cosa prevede il menù

Il menù prevede kebab di pollo 100% italiano. Da Kebhouze sarà possibile ordinare anche il kebab di carne di black angus. Inoltre c’è una grande novità per vegetariani, vegani e non solo: Kebhouze ha siglato una partnership con Planted, azienda svizzera che nel nome della sostenibilità ambientale produce kebab 100% vegetale.

Oltre a essere servito nella classica piadina, da Kebhouze sarà possibile gustare la carne kebab nella versione Burger. Una sezione a parte è dedicata al pollo fritto, in versione nuggets, “chicken popcorn” e vegan e alle patatine fritte e onion rings. Una menzione speciale per le salse presenti in menu: oltre all’originale Keb Sauce, il colosso mondiale delle salse Heinz è partner ufficiale di Kebhouze, motivo per cui sarà possibile provare una grande varietà di salse all’interno degli store.

Kebahouze è eco-friendly

Un’attenzione particolare è inoltre stata dedicata al tema della sostenibilità ambientale: il food packaging è completamente eco-friendly, comprese le acque naturali in tetrapack brandizzate Kebhouze. Anche sotto il profilo della sostenibilità economica locale, la catena di Gianluca Vacchi ha optato per una valorizzazione delle aziende italiane, da cui viene fornita tutta la carne, e dei produttori locali.

La grande differenza rispetto alla maggioranza dei prodotti plant-based diffusi sul mercato è la completa assenza di soia: oltre che sotto il profilo dell’assenza di allergeni legati a questo ingrediente, si tratta di un elemento che incide positivamente sull’impatto ambientale. La produzione e il consumo di Planted riduce di oltre il 74% l’emissione di CO2 rispetto alla produzione della carne normale.

Una nuova tendenza di mercato

“È successo più volte che clienti vegani ci hanno chiesto dopo il primo morso, quasi spaventati, se non si trattasse per errore un kebab di vera carne” – dice Oliver Zon, uno dei founder di Kebhouze “La grande gratificazione per vegetariani e vegani è poter fare un’esperienza vegana di livello sotto il profilo del gusto, che non ha nulla da invidiare a quella del vicino di tavolo che sta mangiando del vero pollo”.

I protagonisti di questa tendenza e di questo cambiamento delle abitudini alimentari dei consumatori sono i giovani under 35. Il gusto è diventato negli anni un ago della bilancia sempre più solido nella scelta del consumatore; inoltre è consolidato nella mente dei consumatori il fatto che si tratti di prodotti e di cibi amici dell’ambiente nell’ottica di una maggiore sostenibilità del mercato alimentare.

Oltre al servizio in store o take away, Kebhouze è presente su tutte le piattaforme di delivery come Glovo, Deliveroo, Just Eat e Uber Eats.