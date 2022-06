Don Matteo non finisce mai di stupirci. Da lunedì 6 giugno, la fiction torna in onda dalla sesta stagione ma nel daytime di Rai 1, quindi dal lunedì al venerdì alle 14:30, due episodi al giorno. Dal 13 giugno, si cambia programmazione: sempre due episodi, ma anticipa l’orario, che sarà a partire dalle 14:00.

Anticipazioni Don Matteo 6, la puntata di oggi 15 Giugno

L’improvvisa visita di Raniero, il fratello mesi. Nel frattempo, in ospedale viene abbandonata una donna gravemente ferita «Crisi sentimentale» Una ragazza, licenziata dall’azienda tessile dove lavorava come precaria, viene trovata morta. I sospetti ricadono sul suo ex fidanzato.