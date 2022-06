Kevin Boateng e Valentina Fradegrada si sono sposati

Kevin Prince Boateng si è sposato per la terza volta. Solo da poco ore, infatti, il calciatore è convolato a nozze con la fidanzata Valentina Fradegrada, imprenditrice, influencer oltre ad essere stata campionessa italiana di arti marziali per ben cinque volte.

I due si sono conosciuti nell’agosto dello scorso anno, ma sin da subito entrambi hanno confessato che non ci sarebbe voluto molto prima che avrebbero compiuto il grande passo. E così è stato. La coppia ha deciso di sposarsi in provincia di Siena, a Radicondoli.

Sia Kevin Boateng che Valentina Fradegrada sapevano di voler fare le cose in grande, motivo per cui hanno deciso di rivolgersi al wedding planner più famoso della tv: Enzio Miccio, il quale si è occupato di tutti i dettagli della sfarzosa cerimonia

Sia Boateng che la Fradegrada hanno optato per una doppia cerimonia: la prima, quella tradizionale celebrata in chiesa, mentre la secondo si è svolta in un luogo abbastanza insolito: il metaverso.

Come lo stesso Enzo Miccio ha confessato, la coppia si è rivolta a lui con una richiesta alquanto insolita. Quella di sposarsi in luogo in cui nessuno lo aveva mai fatto. Detto fatto. “Immaginate di mettere insieme un wedding planner un po’ folle che ama le sfide e Over The Reality (la piattaforma decentralizzata per il AR Metaverse) e l’amore che unisce due persone quali la star del calcio Kevin-Prince Boateng e Valentina Fradegrada – famosa influencer, imprenditrice, DJ, e cinque volte campionessa di Wushu Kung Fu. Che cosa si può ottenere? Un matrimonio spaziale.“- ha rivelato lui stesso su Instagram.