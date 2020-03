Alla domanda dei giornalisti sul Coronavirus, Jurgen Klopp risponde: “Non capisco perchè me lo chiedete. La mia opinione non è importante”

L’emergenza Coronavirus nel mondo si ripercuote anche sul Calcio. In Serie A per i prossimi 30 giorni tutti li eventi sportivi dovrebbero svolgersi a porte chiuse, per non facilitare la diffusione del virus. Anche l’Inghilterra sta pensando di procedere con simili provvedimenti, ed è stato interpellato a tal proposito Jurgen Klopp, tecnico del Liverpool, che ha dato una risposta particolare.

Durante la conferenza stampa dopo la sconfitta in Fa Cup con il Chelsea, un giornalista ha domandato all’allenatore dei Reds cosa ne pensasse dell’emergenza Coronavirus, ed il tedesco ha risposto cosi:

“Non tollero che su un argomento così serio l’opinione di un allenatore sia ritenuta importante. Chi è realmente informato può dirci cosa fare e non fare e se le cose andranno bene o meno. Non un allenatore di calcio. Politica, coronavirus, perché lo chiedete a me? Io indosso solo un cappello da baseball e ho una barba tagliata male.

Davvero non lo capisco, non è importante quello che le persone famose dicono, bisogna parlare delle cose nel modo giusto. Non è il compito di una persona all’oscuro dei fatti come me. Sono preoccupato quanto voi, forse meno non lo so, ma la mia opinione non conta. Voglio che tutti siano al sicuro e in salute, auguro il meglio a tutti. Ma la mia opinione sul coronavirus non è importante.

