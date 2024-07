“Ko al Bullismo”: La Kick Boxing Torna nelle Scuole Piacentine

di Andrea Vitale

A partire da settembre, le scuole piacentine vedranno il ritorno della kick boxing attraverso il progetto “Ko al Bullismo”. Ideato dall’ex campionessa mondiale Natalia Coeva e sostenuto dall’Aics e dal Tennis Club Borgotrebbia, il programma mira a contrastare il bullismo e la discriminazione nelle scuole. L’iniziativa, già realizzata con successo l’anno scorso, ha coinvolto oltre 200 studenti di età compresa tra i 6 e i 13 anni. Le lezioni, tenute da istruttori qualificati, includono anche sessioni di educazione psicologica per aiutare i ragazzi a sviluppare autostima e controllo emotivo.

Il progetto “Ko al Bullismo” utilizza la kick boxing non solo come strumento di autodifesa, ma anche come mezzo per promuovere valori come rispetto, disciplina e autocontrollo. Le lezioni saranno integrate nel curriculum di educazione fisica delle scuole partecipanti o offerte come attività extracurricolare. Questa iniziativa offre un’opportunità unica per i giovani di apprendere in un ambiente sicuro e supportivo, aiutandoli a sviluppare abilità importanti per la vita.

Il ritorno della kick boxing nelle scuole piacentine è accolto con entusiasmo sia dagli studenti che dai genitori, che vedono in questo sport un modo efficace per affrontare il problema del bullismo. La campagna di sensibilizzazione continua a crescere, con l’obiettivo di raggiungere un numero sempre maggiore di scuole e studenti nella regione.