Ravello, padre della sposa aggredito da un cane: gravemente ferito

di Redazione ZON

Un uomo di 60 anni è stato ricoverato in ospedale dopo essere stato aggredito da un pitbull mentre stava parcheggiando l’auto in un’area riservata in occasione del matrimonio di sua figlia a Ravello.

L’incidente, come riportato da SalernoToday, è avvenuto mentre l’uomo si stava recando alla cerimonia.

Il cane, che era legato e senza museruola, ha inflitto ferite profonde alla coscia e al polpaccio dell’uomo.

Gli addetti al parcheggio sono intervenuti prontamente, portando l’uomo al Pronto Soccorso di Castiglione, da dove è stato poi trasferito d’urgenza all’ospedale Ruggi di Salerno per un intervento chirurgico.

Nonostante l’assenza del padre, la cerimonia nuziale è proseguita. I Carabinieri non hanno ricevuto alcuna denuncia riguardo all’accaduto.