La Bce alza i tassi: aumento dello 0,25%

di Rita Milione

La Banca centrale europea (Bce) ha deciso di alzare i tassi di interesse di 25 punti base portando il tasso di riferimento al 4%, il tasso sui depositi delle banche presso la Bce al 3,50% e quello per la lending facility al 4,25%, a comunicarlo l’Istituto centrale europeo.

Confermato lo stop da luglio ai reinvestimenti dei titoli in scadenza acquistati nell’ambito del programma App (il quantitative easing). Le due decisioni sono state prese con un consenso «molto molto ampio», ha detto in conferenza stampa la presidente Christine Lagarde.

“Abbiamo terminato il cammino? No, non siamo a destinazione. Abbiamo altra strada da fare? Sì, ha detto Lagarde. A meno di cambiamenti radicali nel nostri scenatio di base, continueremo ad alzare i tassi alla prossima riunione, non stiamo pensando a una pausa, ha aggiunto. Di una sosta, ha precisato, non si è neanche parlato perché «abbiamo ancora lavoro da fare”.

Un aumento delle rate dei mutui fino a 275 euro rispetto all’anno scorso: è il costo per chi ha acceso un finanziamento secondo le simulazioni di Facile.it, che sottolinea come la corsa dei tassi potrebbe non essere finita visto che, secondo le aspettative di mercato, il picco dell’Euribor verrà raggiunto a settembre prossimo.

“L’inflazione in calo ma si prevede che rimarrà troppo alta per troppo tempo. Il Consiglio direttivo è determinato a garantire che l’inflazione ritorni tempestivamente al suo obiettivo a medio termine del 2%. Pertanto, oggi ha deciso di aumentare di 25 punti base i tre tassi di interesse chiave della Bce”, scrive l’Istituto nel comunicato sull’aumento dei tassi che “riflette la valutazione aggiornata del Consiglio direttivo delle prospettive di inflazione, la dinamica dell’inflazione sottostante e la forza della trasmissione della politica monetaria”.