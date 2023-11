La lettera di Luciana Littizzetto contro il bullismo: “I bulli possono essere sbullonati”

di Pasquale Capasso

Anche questa domenica è andato in onda Che tempo che fa, il programma campione d’ascolti di Fabio Fazio, e anche questa settimana Luciana Littizzetto, nello spazio a lei dedicato per trattare delle notizie più assurde che si sento nel mondo, ma anche dei temi più importanti, come quello di questa settimana: il bullismo. La Littizzetto, infatti, il suo spazio per ricordare il ragazzino di 13 anni morto suicida a Palermo.

Ecco cosa ha scritto la comica.

La lettera contro il bullismo di Luciana Littizzetto

Ecco cosa ha detto la Littizzetto prima di leggere la lettera:

“È stata una settimana difficile, piena di notizie terribili, soprattutto le ultime, ma io prima che succedessero queste ultime cose, avevo letto di una notizia orribile. Un ragazzo di 13 anni che si è tolto la vita a Palermo“.

Ecco quanto ha scritto Luciana Littizzetto contro il bullismo nella sua lettera:

“Caro Giovanni, Volevo chiederti scusa. Noi con te noi abbiamo perso. E abbiamo perso nella maniera più terribile, perché è stata una sconfitta ma senza nemmeno un vincitore. Hanno perso gli adulti, ha perso la scuola che doveva proteggerti, ha perso la società che ancora non capisce quanto sia utile, e necessaria, e fondamentale un’educazione sessuale e sentimentale a scuola. Oggi in Italia un giovane su sei è vittima di bullismo, il 20% è tra gli undicenni, più femmine che maschi. Il 70% dei ricoveri per tentato suicidio sono giovani, e dall’inizio della pandemia, questi casi sono aumentati a dismisura. Quindi sono tanti, tantissimi… ma anche se fosse solo uno, sarebbe comunque una tragedia.

Ma Sappi che se c’è una colpa non è certo tua. È di chi vede e se ne frega. E’ di chi ti sta intorno e non si accorge. Io credo che il senso del nostro stare al mondo sia soprattutto questo: accorgersi. Accorgersi di come stanno gli altri, accorgersi di chi chiede aiuto in silenzio, accorgersi della sua fatica a stare al mondo, del peso che ogni giorno si porta appresso. Accorgersi che dietro a un ‘Va tutto bene’ in realtà c’è un ‘Va tutto male’. Accorgersi, semplicemente. – Luciana Littizzetto

Nel concludere la propria lettera, infine, la comica rivolge quello che è un vero e proprio appello:

“Chiedete aiuto, scegliete un adulto, quello che vi sembra meno pirla, e andate a parlare con lui, raccontategli tutto. Fidatevi di me. I bulli possono essere sbullonati. E con l’aiuto di un adulto, li sbulloniamo più in fretta. Di solito davanti a questi dolori si dice ‘facciamo un passo indietro’. No. Per te Giovanni dobbiamo fare un passo avanti e dire che la battaglia contro il bullismo non è persa. E anche un centimetro guadagnato vuol dire salvare una vita“.

Fonte: Fanpage.it

La redazione di Zon.it ti suggerisce di leggere anche quest’altro articolo: Bullismo, l’esperta: “Necessario creare rapporto di fiducia con i giovani”